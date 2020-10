3









Vecchi ricordi di Juve per Simone Padoin, che ai microfoni di cronachedispogliatoio.it ricorda alcuni aneddoti in bianconero: "Vidal era un pazzo! Quando eravamo in ritiro c'erano le guardie del corpo a controllare che non uscissimo, ma Arturo riusciva sempre a trovare un modo per scappare e andarsi a fare un giro. Una volta si era nascosto in un armadio e per le scale". Altro argomento, altro aneddoto: "In Cile ha una scuderia di cavalli. In ritiro alle 8 si cenava, lui arrivava appena in tempo e a tavola si metteva a guardare le corse dei suoi cavalli sul telefono. E noi intorno a lui per vedere come andavano".