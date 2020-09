Dopo due annate nella Juventus Under 23 e l'esordio in Serie A e in Champions League con Sarri, l'esterno offensivo 21enne Marco Olivieri è passato in prestito dalla Juve all'Empoli per salire di categoria rispetto alla Serie C e disputare un campionato di B nella squadra toscana, dove è cresciuto. Oggi Olivieri ha esordito in amichevole con maglia empolese con gol, siglando il definitivo 4-0 nell'amichevole vinta contro la Lucchese (di La Mantia, Moreo e Mancuso le prime tre reti). Domattina invece la prima amichevole della Juventus, contro il Novara.