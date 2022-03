Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore bianconero Alessio Tacchinardi ha detto la sua sulla vittoria della Juve contro la Salernitana. Ecco il suo pensiero: "Una buona Juve nel primo tempo, facilitata dal livello dell'avversario, con tutto il rispetto per la Salernitana. In questo momento bisognava ripartire dalle scorie e dalla delusione di mercoledì. Grande primo tempo e gestione nel secondo, vittoria importante. Dopo la ripresa, poi, ci sarà una grande partita e i bianconeri possono riaprire il campionato". E sul big match contro l'Inter: "La Juventus secondo me rischia sicuramente meno, comunque l'Atalanta si è distanziata un po'. Può riaprire il campionato. Ieri l’Inter era ancora sulle gambe, e sembra che senza Brozovic non possa giocare. A differenza dei nerazzurri Napoli e Milan continuano ad andare avanti e sembrano le più preparate per la volata finale".