Angelo Ogbonna, ex difensore della Juventus, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato del nuovo tecnico bianconero Andrea Pirlo: "Lo scetticismo è legittimo, ma da ex compagno di squadra posso dire che Pirlo in campo vedeva cose che ai comuni calciatori sfuggivano. Questo mi lascia pensare che diventerà un grande allenatore".



SULL’ADDIO ALLA JUVE - "Questi cinque anni sono volati. Tornassi indietro, rifarei la stessa scelta. Considero Londra la mia seconda casa. Non so dove mi porterà il futuro. Per ora sto bene qui. Ho un contratto valido fino al 2022 e vorrei vincere qualcosa".