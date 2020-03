Angelo Ogbonna, difensore ex Torino e Juventus, ora al West Ham, parla al Corriere della Sera, commentando così l’emergenza coronavirus, che ha toccato anche l’Inghilterra, con la Premier ferma: “Sono contento e sollevato che si sia bloccato tutto, anche i campionato minori: sembrava quasi che si volesse ignorare un problema così grave”.



SULLA PERCEZIONE INGLESE - “Non è una questione che riguarda il calcio, ma è radicata nella mentalità del Paese: qui non hanno ancora ben chiaro il rischio che porta con sé un virus che si può diffondere in pochi secondi se non ci si comporta in modo corretto”.



SUI POSITIVI IN PREMIER - “Non è assolutamente accettabile che la partita dell’Arsenal contro di noi sia stata giocata: loro erano stati impegnati contro l’Olympiacos e il presidente dei greci era affetto dal virus. Sembra quasi che qualcuno debba morire per poter arrivare a prendere decisioni tempestive”.



I CONTROLLI - “Nessun controllo, per quanto mi riguarda. Un’altra testimonianza di un atteggiamento che è dir poco superficiale”.