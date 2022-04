Romy Gai è stato nominato Chief Business Officer della Fifa. L'ex dirigente della Juventus e presidente di Awe International Group ha dichiarato: "La Fifa ha molte opportunità per far crescere il calcio nel nostro mondo in rapida evoluzione e non vedo l’ora di garantire che la nostra squadra commerciale svolga un ruolo sostanziale nel garantire che l’organo di governo del calcio mondiale sia al centro di tutti questi importanti affari. Sviluppi al fine di avvantaggiare il nostro sport a livello globale".