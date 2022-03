Le parole di Antello Cuccureddu a ilBianconero.com:



Tra Bremer o Milenkovic chi preferiresti?



‘A me piacciono entrambi. E’ chiaro che le strategie della Juve sono quelle di prendere giovani bravi ed è quello che bisogna fare. Non puoi pensare di giocare sempre con Bonucci e Chiellini, l’età avanza per tutti purtroppo’.