Anche l'exDarko, interpellato al proposito da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul futuro di Dusan, in bilico tra la permanenza in bianconero e una nuova destinazione. Ecco il suo pensiero: "Andare via non sarebbe una buona scelta: la Juve è la Juve. E badate bene, anche per la Signora perdere Vlahovic non sarebbe un grande affare: lui è uno da Juve al 100%, non ce ne sono molti così".