L'exMarioè intervenuto sul canale Youtube Colinterview, parlando anche del suo rapporto con Paul. Ecco il suo racconto: “Ci conoscevamo dall’Under 20 della Francia. E’ impressionante fisicamente, tecnicamente uno dei più forti che ho visto. Era il più forte in tutto, in ogni esercizio, in partita, a ballare, in ogni cosa. Deve sempre dimostrare a sé stesso che è il migliore ed è bello poter lavorare con lui”.