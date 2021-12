A La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve Massimoparla dell'Atalanta come anti Inter: "La partita col Verona per l’Atalanta è stata probabilmente più importante di quanto possa sembrare. Gli uomini di Gasperini hanno dimostrato di poter arrivare in fondo. L’Atalanta può essere l’anti-Inter, che resta favorita perché è una squadra forte nei singoli e che gioca bene. La corsa comunque resta a quattro: il Milan e il Napoli di fronte a difficoltà importanti e impreviste non se la sono cavata bene, ma sono due squadre di qualità".