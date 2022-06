Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore bianconero Alessio Tacchinardi ha detto la sua anche su Matthijs De Ligt. Ecco il suo pensiero: "La Juve si è fatta scappare Rudiger, era il giocatore da prendere, difensore e di gran fisico. Io avrei preso lui prima di Di Maria e Pogba. E avrei dato via De Ligt, che non è cresciuto in questi anni. Il rigore su De Vrij è l’esempio lampante di com’è De Ligt. In area è pericolosissimo. Io sarei andato più su un marcatore".