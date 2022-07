In un'intervista concessa ai microfoni di TMW Radio, l'ex difensore della Juve, Claudio Gentile, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sull'interesse dei bianconeri per Kalidou Koulibaly.'Se fossi il presidente della Juventus andrei dritto su Koulibaly, è il migliore nel ruolo in questo momento. Il senegalese è un giocatore in grado di dirigere i compagni e soprattutto di dare sicurezza a tutto il reparto'.