In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport, l'ex giocatore della Juve, Antonio Cabrini, ha commentato anche quello che sarà il cammino delle Women.'La Juventus resta la squadra da battere e credo che anche le principali candidate a provare a rompere l’egemonia bianconera siano le solite: Roma, Sassuolo e Inter. La società ha compiuto passi importanti per crescere in Europa, poi è chiaro che non esiste la bacchetta magica per vincere la Champions. Intanto, però, adesso questa squadra può giocarsela, a differenza di qualche anno fa. Montemurro mi piace molto, anche Piovani: sono i due allenatori che hanno dato maggior impulso allo sviluppo del gioco di squadra'.