Siamo alla vigilia della ripresa del campionato, ma soprattutto siamo alla vigilia del derby di Milano tra Inter e Milan, dove in palio ci sono punti pesantissimi in ottica Scudetto. Ad analizzare il big match di San Siro è stato uno che queste partite le ha giocate e stiamo parlando di Antonio Nocerino che, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.com, dove ha parlato anche di quando affrontava i granata con las maglia della Juve.



'​Nel derby non ci sono favoriti. Non è retorica, te lo assicuro. Tra Milan e Inter non c'è una squadra più debole, io qualche derby l'ho giocato. Solo con la maglia del Torino sono partito veramente sfavorito contro la Juve'.