A Kiss Kiss Napoli, Massimo Mauro ha parlato anche della Juventus: "Il Napoli ha fatto vedere il calcio migliore insieme all'Atalanta. Purtroppo non è stato continuo perché per lunghi tratti non ha avuto l'attacco titolare e i difensori. Gattuso si è dovuto inventare la formazione. Con la formazione titolare ha fatto molto bene. Viste Juventus e Milan, credo che il Napoli è altamente indiziato ad arrivare tra le prime quattro. Mi dispiacerebbe molto se questo magnifico lavoro fatto dal Napoli venisse rovinato dalla separazione con Gattuso. Basterebbe poco. E' un errore non proseguire con il suo lavoro. Spalletti? A me piace molto. Potrebbero tornare in scena tutti e tre con lui, Allegri e Sarri. Io vedrei molto bene anche il ritorno di Sarri al Napoli".