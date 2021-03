A gradazioni diverse, ma in tutta Europa vigono norme e restrizioni che hanno il fine di limitare i contagi. Tra queste c'è il divieto di assembramenti e, quindi, l'organizzazione di feste private con decine di invitati. Deve essere sfuggito, però, a due calciatori del Marsiglia: Leonardo Balerdi e Pol Lirola, ex calciatore della Juventus, che sono stati pizzicati dalle autorità mentre partecipavano ad una festa illegale a Badalona, in Catalogna. I due, come gli altri partecipanti alla festa, sono stati multati per inosservanza delle restrizioni anti Covid.