Intervenuto a Sky Sport, l'ex bianconero Fabrizio Ravanelli ha parlato anche di Alvaro Morata alla luce della sua prima parte di stagione con la Juve. Ecco il suo pensiero: "Non è all’altezza delle sue qualità, faccio fatica a capire perché non migliora i suoi movimenti da attaccante. Con il Milan c’erano 3-4 possibilità, ma veniva sempre incontro e questo è un movimento errato. Vuol dire che c’è mancanza di fiducia e di tranquillità nell’andare in rete. In certe situazioni mi pare si nasconda. Come qualità ha tutto per essere protagonista, ma il discorso mentale oggi nel calcio è fondamentale".