Intervenuto ai microfoni di Gazzetta.it, l'ex centrocampista bianconero Hernanes ha detto la sua anche su Alvaro Morata, corteggiato dal Barcellona di Xavi. Ecco le sue parole sull'attaccante della Juve: "Quando penso ai blaugrana mi viene in mente un modulo molto fisso, predefinito, rigido: quando acquistano un giocatore, lo acquistano per un ruolo specifico. C'è sempre stata una punta, Suarez, poi Aguero, Morata è uno di quei giocatori che potrebbe fare il bomber, per me il Barcellona andrebbe bene per lui. Le qualità le ha, lo conosco bene. Quindi secondo me potrebbe essere la squadra giusta per lui".