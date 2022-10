Al termine della sfida di Liga tra Rayo Vallecano e Atletico Madrid, l'ex attaccante della Juve Alvaro Morata si è scagliato contro il VAR attraverso delle dichiarazioni rilasciate nel post partita.'Abbiamo l’amaro in bocca. Personalmente non ci capisco più niente, nella nostra area guardano di tutto. Quando c’è un rigore chiaro per noi, invece, non succede allo stesso modo. Il VAR serve ad aiutare ma non ci sono gli stessi criteri. L’altro giorno mi è stato annullato un gol per un fallo e neanche avevo toccato l’avversario. Quando fai delle domande, non ci sono spiegazioni. Con il VAR dovrebbe essere invece tutto più chiaro'.