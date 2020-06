La voce di mercato sta scaldando gli animi, l’accostamento di Alvaro Morata all’Inter sta già scatenando la tifoseria nerazzurra e bianconera, essendo l’attaccante spagnolo un ex Juventus, con la quale raggiunse la finale di Champions League. Stando a quanto riporta fichajes.net, però, il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone non avrebbe nessuna intenzione di privarsi dell’ex Chelsea e Real Madrid, bensì di Diego Simeone. Sarebbe quest’ultimo l’attaccante indiziato a lasciare il posto in attacco in favore di Edison Cavani, centravanti in scadenza con il Paris Saint-Germain, vicinissimo ai Colchoneros già nella finestra di gennaio, e contemporaneamente obiettivo dell’Inter.