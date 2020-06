Negli ultimi giorni il nome diera stato accostato più volte all'Inter. Un altro, l'ennesimo ex juventino che potrebbe finire ai rivali di sempre, dopo Marotta e Conte. Dalla Spagna però smentiscono: l'Atletico Madrid non ha nessuna intenzione di lasciar partire Morata, sostengono. Il sacrificato in attacco sarà Diego Costa, che in estate potrebbe lasciare i Colchoneros. Morata in bianconero ha giocato due stagioni dal 2014 al 2016 segnando 27 gol in 93 partite.