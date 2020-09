Al termine della partita della sua Sambenedettese contro la Roma, l'ex difensore della Juventus Paolo Montero ha parlato del prossimo attaccante della Juve: "Io credo che per come gioca Ronaldo serve più una punta che porti via i centrali come Suarez. Cavani si muove più sul fronte d'attacco come più o meno fa Cristiano, ma penso che le stagioni migliori il portoghese le abbia fatte con Benzema che faceva la punta di riferimento, e lui aveva più libertà. E' vero che Cavani conosce già la Serie A, ma a quei livelli, con tutti i fuoriclasse che ci sono alla Juve, ci si adatta subito. Noi sudamericani siamo tutti o spagnoli o italiani, abbiamo abitudini simili ed è facile abituarsi".