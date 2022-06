Attraverso un comunicato ufficiale, il Venezia ha reso noto l'inserimento dell'ex giocatore della Juve Christian Molinaro all'interno della dirigenza arancioneroverde, nel ruolo di Direttore dell'Area Tecnica.



ll Venezia FC comunica la nomina di Cristian Molinaro come Direttore dell'Area Tecnica del club arancioneroverde.

Giunto al Venezia nel gennaio del 2020, il difensore lagunare è stato protagonista della storica promozione in Serie A, collezionando in totale 42 presenze e 2 assist.

Prima di intraprendere la carriera di dirigente, Molinaro, 38 anni, ha vestito le maglie di Stoccarda, Torino, Salernitana, Juventus, Siena, Parma e Frosinone, per un totale di 240 presenze in Serie A e 93 presenze in Bundesliga, oltre ad aver collezionato 2 presenze con la Nazionale italiana.

L'Area Sportiva del club sarà completata da Morris Donati e Alex Menta.

Dopo le esperienze con Empoli e Chievo Verona, Donati, 32 anni, ha ricoperto il ruolo di Responsabile dell'Area Scouting del club nel corso della passata stagione ed è iscritto al Corso organizzato dal Settore Tecnico della FIGC per ottenere la licenza di Direttore Sportivo.

Menta, 31 anni, è confermato nel suo incarico di Director of Data and Analytics, ruolo già ricoperto nel corso delle ultime due stagioni sportive.

Davide Brendolin, 35 anni, in seno al club dal 2007 e Segretario Generale dal 2011, è stato nominato Direttore Sportivo ad interim.