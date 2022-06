L'ex giocatore della Juve, Christian Molinaro, è stato presentato nella giornata odierna dai vertici del Venezia, in qualità di nuovo direttore dell'area tecnica. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Trivenetogoal.it.



'Il percorso della mia carriera è stato bellissimo, ho fatto tutto quello che un calciatore sogna da ragazzino. Abbiamo fatto una salvezza bellissima il primo anno con ragazzi a cui sono ancora legato, poi c’è stata la promozione e un’annata che ha portato la retrocessione. Stare fuori non è stato facile, ma sapevo qual era il mio ruolo in questa società. Nel corso degli ultimi anni ho iniziato a pensare al mio percorso fuori dai campi di gioco, volevo dare un contributo al Venezia nell'ultima stagione e dopo qualche giorno di riflessione ho pensato che fosse giusto dire basta. Dopo aver parlato con il presidente ho pensato di iniziare una nuova carriera'.