L'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha commentato così la situazione attuale del campionato, bloccato dall'emergenza coronavirus: "Non vi sembra, amici lettori, che ci sia troppa confusione e pressappochismo nella testa di chi comanda? - si legge su Libero - O meglio che non ci sia attualmente nessuno che sappia tenere saldamente in mano le redini del comando? Il problema è che a questo calcio manca uno che sappia prendere delle decisioni vere. Non è facile, certo, e lo so bene. Però io, da dirigente, mi sono sempre assunto le responsabilità delle scelte”.