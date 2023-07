L'ex centrocampista della Juve, Momo Sissoko, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a IlBianconero.com, dove ha parlato anche di Milinkovic-Savic.'E' un giocatore che è sempre stato accostato alla Juve, sono almeno 4 anni che si parla di Milinkovic alla Juve, ma alla fine non è arrivato. Quando perdi un obiettivo di questo livello non è un bene, lui ha deciso di andare in Arabia ma poteva giocare ancora ad alti livelli'.