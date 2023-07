Intervenuto ai microfoni di Sky Calcio l'Originale, l'ex giocatore della Juve Giancarlo Marocchi ha commentato il trasferimento ormai certo di Milinkovic-Savic in Arabia.'Se la Juventus avesse fatto un cambio Pogba-Milinkovic sarebbe stato un successo, ma che Pogba sia andato a fare un giro, appena iniziato il ritiro, nei paesi arabi mi sembra strano. Credo che lui sia andato lì per questioni calcistiche ma alla fine ci va Milinkovic Savic ed è un peccato sia per la Juve che per il calcio italiano'.