Intervenuto ai microfoni di Rai 3, l'ex calciatore della Juve Marco Tardelli ha rivelato un aneddoto risalente al periodo in cui giocava con la Vecchia Signora.'Di aver lasciato male la Juventus. Ero deluso dalle discussioni con Boniperti e me ne andai più per ripicca che per altro. Oggi posso dire senza alcun dubbio che è stato il mio miglior presidente'.