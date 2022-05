In un'intervista concessa in esclusiva a IlBiancoNero.com, l'ex centrocampista di Juve e Milan Antonio Nocerino, ha parlato anche di quello che sarà il rush finale per la lotta scudetto.



'Il Milan è primo meritatamente, perché avendo una rosa inferiore alle altre ha messo in mostra tutto il proprio valore e il modo di giocare, di stare in campo e nell’identità che hanno. Spero che vincano il campionato, se poi mi chiedi il calendario che hanno, penso che quello del Milan sia più difficile di quello dell’Inter ma mi auguro con tutto il cuore che siano i rossoneri a trionfare'.