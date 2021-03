Massimo Mauro si schiera contro chi si lamenta dei tanti infortuni in questa stagione, e senza mezze misure dichiara: "Mi fa incazzare quando dite queste cose - ha detto a Tki Taka - Se andiamo a vedere la formazione del Milan che ha giocato contro lo Spezia, ok che c'erano otto assenti ma poteva vincere o no?! Queste squadre fanno l'organico di 30 giocatori, a ognuno danno da uno a cinque milioni netti e poi piangono se ci sono cinque infortunati".