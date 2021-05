L’ex Juventus Blaise Matuidi, centrocampista dell’Inter Miami, ha rilasciato un’intervista a L’Equipe in cui ha spiegato i suoi obiettivi per il futuro: "Adesso non ci sto pensando per il momento. Vogliamo vincere la MLS. La gente pensa che il livello qui non sia il massimo. Li invito a guardare le partite. Per certi aspetti è vero, non è all'altezza dell'Europa. Sono venuto qui per un obiettivo e prima di proiettare il mio pensiero verso altre cose, voglio raggiungerlo".