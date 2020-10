Blaise Matuidi è stato il primo esubero a lasciare la Juventus nell'ultima sessione di mercato. È andato a giocare nell'Inter Miami, in MLS, dov'è stato raggiunto un mese dopo da Gonzalo Higuain. E chissà che in futuro altri grandi giocatori non si trasferiscono in Florida nella squadra di David Beckham. Ecco cos'ha detto Matuidi su Canal Plus: "Antonie Griezmann è ancora giovane ed è in uno dei club più grandi del mondo. Deve attraversare questo momento difficile che sta vivendo al Barcellona, ha ancora molti anni buoni in quel club e un contratto lungo. Non so, il futuro dirà cosa succederà. Ma se un giorno vorrà venire, ovviamente sarà il benvenuto".