L'ex giocatore della Juventusè già proiettato a domenica, quando la Juventus debutterà in campionato in casa dell'Udinese: "Allegri farà la formazione sabato mattina per capire fino all'ultimo chi sta meglio, non credo che abbia in testa un undici titolare dall'inizio alla fine della stagione - ha detto Marocchi a Sky - Ronaldo e Dybala? Farli giocare insieme è sempre un problema tecnico, per fare bene lì davanti serve Morata. Anche se, Allegri, sa che non ci sono sempre incastri perfetti".