Claudio Marchisio non è solo un ex giocatore della Juventus e attualmente opinionista per la Rai. Ma è anche un personaggio popolare sui social, molto amato anche dal pubblico femminile per il suo aspetto e il suo stile. Inevitabile che venisse intervistato da una testata come Vanity Fair, nella quale Marchisio ha raccontato anche l'origine del soprannome "Principino", che l'ha accompagnato fin dai primordi bianconeri: "A 19 anni andavo in discoteca con l’abito, mi piaceva. Il soprannome “Principino” nasce dal fatto che spesso mi presentavo così anche agli allenamenti, ma non per vezzo: è successo spesso che arrivassi direttamente dalla serata e dormissi tre ore in macchina nel parcheggio del campo sportivo".