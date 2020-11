Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e personaggio molto attivo sui social, oltre che opinionista per la Rai, ha commentato ieri su Twitter la morte di Diego Armando Maradona, un evento che ha scosso tutto il mondo del calcio, unendo i tifosi di tutte le squadre, ma non solo. Come lo stesso Marchisio afferma all'inizio del suo tweet, è una scomparsa che lascia un vuoto anche al di là dello sport: "Ricorderemo per sempre la tua genialità, le tue giocate e i gol che hanno fatto sognare tutti quanti!".