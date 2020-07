La foto con Khedira ha riacceso i cuori bianconeri, che vorrebbero di nuovoalla Juventus. Dopo il ritorno dal Qatar, l'attaccante croato potrebbe sì giocare di nuovo in Serie A, ma non a Torino: secondo Sky Sport, oltre al Benevento scatenato, su Mandzukic ci sarebbe anche la Fiorentina, che ha già avviato i contatti con l'entourage del giocatore. Per il croato quindi si possono riaprire le porte del campionato italiano, e per la Juve sarebbe un avversario speciale.