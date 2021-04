Gesto da applausi dell'ex attaccante della Juventus Mario Mandzukic, oggi al Milan. Il croato sta trovando difficoltà in rossonero, è alle prese con continui problemi fisici e ha deciso di rinunciare allo stipendio di marzo per via dei continui infortuni che l'hanno spesso tenuto fuori. Scelta nobile, che il Milan ha deciso di 'sfruttare' devolvendo l'ingaggio del giocatore in beneficenza. A confermarlo sono le parole del presidente Scaroni: "Un gesto d'eccezione che dimostra l'etica e la professionalità di Mario Mandzukic e il suo rispetto per il Milan. Il club avrà cosi la possibilità di sostenere ulteriormente la Fondazione Milan per progetti a favore di giovani in condizioni di fragilità socio-economica ed educativa, in cui lo sport è strumento di inclusione sociale".