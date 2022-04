Intervistato da SerieANews.com, l'ex giocatore bianconero Momo Sissoko ha detto la sua anche sul mancato rinnovo con la Juve di Paulo Dybala. Ecco il suo pensiero: "Secondo me hanno preso altri giocatori come Vlahovic e Zakaria, vogliono avviare un nuovo progetto con questo tipo di giocatori. E il non rinnovo di Dybala è una cosa che fa parte del calcio. Ha fatto tanto per la Juventus, adesso arriva un nuovo ciclo e spero che arrivino giocatori di alto livello".