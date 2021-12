L'ex giocatore bianconero Fabrizioha parlato a JTV dopo la vittoria dellacontro il. Ecco le sue dichiarazioni: "Dobbiamo migliorare nella fase finale, a livello tecnico abbiamo commesso troppi errori, non so se per le condizioni o per frenesia, ma bisogna migliorare velocità e lucidità nell'ultimo passaggio. A volte sembra che non si voglia rischiare la giocata per andare in gol. Manca un po' di cattiveria e le critiche non aiutano i nostri attaccanti che stanno comunque disputando prestazioni positive. C'è bisogno di tranquillità e fiducia perché questi momenti li viviamo tutti e poi passano".E su: "Dentro di lui c'è una classe innata e in gare simili può lasciarsi andare alle giocate di fino, ma il suo atteggiamento è stato quello di chi si vuole assumere responsabilità importanti, lo vedo maturato e sensibile alle situazioni che capitano nel corso dei minuti. Deve capire che la Juve è importante se vuole realizzarsi come campione a grandi livelli".