Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Juve, Alessio Tacchinardi, ha commentato il possibile arrivo di Lukaku in bianconero.'Non credo che Giuntoli sia andato alla Juve per fare una squadra simpatica: no, è andato per vincere. Se Vlahovic vuole andare via, serve uno pronto. Non un ragazzino. Gli Under 25 sì, però pilotati da giocatori esperti e con voglia'.