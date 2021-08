L'ex, Alessio, in un'intervista a Tuttosport, ha parlato di Manuel: "Locatelli serve e anche lui è più adatto a un 4-4-2: con lo sviluppo offensivo dei quattro davanti ha le giocate in verticale e i tempi che piacciono ad Allegri e che gli altri bianconeri non hanno. Cuce il gioco, sa inserirsi ed è bravo anche tatticamente. A tre farebbe fatica perché è una via di mezzo tra me e Conte: non è difensivo come me e non ha l’inserimento a fucilata di Antonio, che serve alle mezzali di una squadra che gioca in verticale come quelle di Allegri. Nel Sassuolo e in Nazionale gli riesce meglio perché sono squadre più di palleggio. In questo senso gli servirebbe un po’ di tempo per adattarsi, ma credo che abbia maturità e personalità da Juve".