il neo acquisto dell’Udinese Fernando Llorente, ex Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, spiegando il suo addio a Napoli: “Mi avevano parlato bene della società e della loro organizzazione, è un top club in questo. Adesso dobbiamo risalire in classifica. A Napoli non ho potuto dare il meglio: mi spiace, volevo far bene ma alla fine ho optato per una nuova squadra per trovare continuità e segnare tanto per l’Udinese".