Cinque anni fa la Juventus portava in Italia il terzino destro catalano Pol Lirola, prelevandolo dal settore giovanile dell'Espanyol. Con la prima squadra bianconera però non ha mai giocato: prima ha militato nel Sassuolo, poi nella Fiorentina. Ora però sarà Ligue 1. Come confermato da Sky Sport, infatti, nell'ambito di un rimpasto nell'organico della Fiorentina, in una stagione che si sta rivelando molto difficile per i colori viola, Lirola sarà ceduto a giorni al Marsiglia in prestito, con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.