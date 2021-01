Mario Lemina può tornare in Italia. L'ex centrocampista della Juventus è stato individuato dal Genoa come possibile sostituto di Lerager in caso di cessione. Sul giocatore rossoblù è forte il pressing del Torino, con il nuovo allenatore granata Davide Nicola che lo rivorrebbe dopo averlo già allenato in Liguria; così, se dovesse andare in porto l'operazione, il primo nome sulla lista dei dirigenti del Genoa, come riporta Il Secolo XIX, è quello di Lemina, oggi al Fulham in prestito dal Southampton.