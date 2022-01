Sei favorevole al rinnovo di Dybala?‘Le qualità di Dybala non si discutono ma i fattori del rinnovo non passano solo dalla forza di un giocatore. Uno come lui farebbe la differenza in qualsiasi squadra, spetta però alla società capire cosa sia meglio fare per tutti’. Come valuti il lavoro svolto fino a questo momento da Allegri?‘Partiamo dal presupposto che uno può fare sempre meglio di quanto abbia fatto. Se però consideriamo le difficoltà che ha avuto Allegri in primis e la Juve poi, non possiamo dire che abbia fallito, anzi. Se vediamo la classifica e l’andamento delle antagoniste, possiamo dire che vuoi o non vuoi la Juve è sempre li e questo è frutto di un grande lavoro. Fino a che la matematica lo consentirà i bianconeri sono in piena corsa per lo Scudetto, anche se l’Inter a mio avviso è piu forte e alla fine credo che lo rivinceranno loro’.