L'ex calciatore della Juventus e oggi protagonista in Premier League, Angelo Ogbonna, ha parlato in un'intervista a La Stampa di diversi tempi, tra questi anche la Vecchia Signora:



PIRLO - ​"Come prima esperienza se l’è scelta tosta. Guardi, era già alle​natore, ha sempre intuito l’evoluzione del gioco prima degli altri e trovato soluzioni. Peccato che non sia lui che deve tradurle e certe invenzioni vanno bene solo per i suo i piedi. Se la sta cavando, avrà bisogno di tempo, il punto è capire se lo avrà. Lo aiuta avere il più forte giocatore al mondo".



CRISTIANO RONALDO-MESSI - "Cristiano Ronaldo è il migliore? Nel suo ruolo sì,pure se è in fase calante. Compararlo a Messi è ridicolo, fanno due mestieri diversi. Vengono comparati da sempre? Per le statistiche, i gol, fa parte dello show".