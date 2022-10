L'ex centrocampista della Juve, Marco Tardelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Stampa, dove ha analizzato la grave crisi in cui si sta trovando la Juve.'Una Juventus sempre più confusa, avvilita, incapace di trovare soluzioni sia in campo sia fuori. Indecisa su tutto. Le colpe sono di tutti, Allegri, giocatori e soprattutto società. Presidente e dirigenza smaniosi di vincere facilmente, non hanno capito che per far ciò serve pazienza e lungimiranza'.