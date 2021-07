non è più nei piani dell'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il club nerazzurro starebbe cerando una squadra interessato all'ex centrocampista della Juventus. Al momento i dirigenti nerazzurri non hanno ricevuto offerte concrete, ma sempliciIl cileno, che tornerà oggi a disposizione di Simone Inzaghi dopo la Copa America, guadagna ben: decisamente troppi per le casse dell'Inter, che starebbe anche pensando alla rescissione del contratto dell’ex Juve per ridurre i costi degli ingaggi.