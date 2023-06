Intervenuto ai microfoni di Calciomercato L'Originale, l'ex calciatore della Juve Giancarlo Marocchi ha commentato la situazione legata a Rabiot.'Rabiot non è stato mai messo in panchina, nemmeno quando il primo anno sembrava non ne azzeccasse una. È uno dei pochi giocatori europei della Juve, con grande fisicità tecnica e gioca a tutto campo. Quest’anno ha aggiunto i gol, ma immagino non ne rifarà così tanti il prossimo. Ne basterebbero 2-3 se firmasse per semplificare il lavoro dei dirigenti. Un altro anno di Rabiot permetterebbe di non rincorrere Frattesi e spostare gli investimenti a l’anno prossimo quando si saranno sistemati altri problemini'.