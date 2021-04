L'ex centrocampista, tra le altre, della Juventus Patrick Vieira è stato protagonista di un'intervista a L'Equipe durante la quale ha parlato della sua esperienza come allenatore: "La mia ambizione è fare una grande carriera da allenatore. Sono determinato, lo voglio. E siamo solo all'inizio (ride). Mi darò i mezzi per avere successo. Da giocatore ho sempre cercato le cose, ho sempre lottato. Sarà lo stesso per questo lavoro. Vado a prendere quello che voglio. Voglio raggiungere un livello molto alto. Quando interagisco con Arsène (Wenger) e lui mi dice che mi ha osservato e che posso avere successo. Queste sono cose che mi fanno sentire sicuro di essere fatto per questo".